Пожилой водитель "семерки" въехал в КамАЗ под Чапаевском

В пятницу, 15 апреля, в 9:30 в Красноармейском районе на 9 км автодороги "Каменный Брод — Чапаевский — Воздвиженка — Самара — Волгоград" 68-летний водитель вазовской "семерки" не справился с управлением и допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Там он столкнулся с движущимся во встречном направлении КамАЗом. В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки: он доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.