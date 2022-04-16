Под Сызранью прицеп автовоза отцепился и вылетел на встречку, один человек погиб

В субботу, 16 апреля, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло около 15:00 на 894 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo допустил отсоединение полуприцепа-автовоза, в результате чего полуприцеп, груженый автомобилями, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ в составе с прицепом.
Водитель КамАЗа погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...