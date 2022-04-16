Под Сызранью прицеп автовоза отцепился и вылетел на встречку, один человек погиб

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В субботу, 16 апреля, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло около 15:00 на 894 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе.

Фото: ГУ МВД по Самарской области