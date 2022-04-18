В Тольятти подросток за рулем ВАЗа сбил пешехода

В воскресенье, 17 апреля, в 15:54 в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток, по данным инспекторов ГИБДД, не имеющий права на управление транспортными средствами, за рулем ВАЗ-2107 в районе дома № 82 по ул. Революционной допустил наезд на пешеходное ограждение.
После он наехал на 61-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что на дороге необходимо быть внимательными и осторожными, выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом погодных и дорожных условий, исключить неоправданные опасные маневры и обгоны.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...