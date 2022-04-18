В Тольятти подросток за рулем ВАЗа сбил пешехода

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В воскресенье, 17 апреля, в 15:54 в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток, по данным инспекторов ГИБДД, не имеющий права на управление транспортными средствами, за рулем ВАЗ-2107 в районе дома № 82 по ул. Революционной допустил наезд на пешеходное ограждение.