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ДТП Происшествия

В Тольятти подросток за рулем ВАЗа сбил пешехода

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 17 апреля, в 15:54 в Автозаводском районе Тольятти 17-летний подросток, по данным инспекторов ГИБДД, не имеющий права на управление транспортными средствами, за рулем ВАЗ-2107 в районе дома № 82 по ул. Революционной допустил наезд на пешеходное ограждение.

После он наехал на 61-летнюю женщину-пешехода. В результате ДТП пострадавшая госпитализирована.  

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что на дороге необходимо быть внимательными и осторожными, выбирать скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом погодных и дорожных условий, исключить неоправданные опасные маневры и обгоны.

 

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