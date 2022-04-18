Ребенок попал под колеса иномарки в тольяттинском дворе

В воскресенье, 17 апреля, в 14:30 63-летний водитель Toyota Corolla напротив дома № 5 по ул. Льва Яшина сбил девятилетнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, ребенок переходил проезжую часть в жилой зоне слева направо по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослого. Мальчик госпитализирован.
Водитель иномарки за год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...