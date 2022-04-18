Ребенок попал под колеса иномарки в тольяттинском дворе

В воскресенье, 17 апреля, в 14:30 63-летний водитель Toyota Corolla напротив дома № 5 по ул. Льва Яшина сбил девятилетнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ребенок переходил проезжую часть в жилой зоне слева направо по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослого. Мальчик госпитализирован.

Водитель иномарки за год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз.