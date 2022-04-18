Трое детей и взрослый пострадали в крупном ДТП в Самарской области

В воскресенье, 17 апреля, в Исаклинском районе Самарской области в ДТП попал 25-летний водитель ВАЗ-21099 с госномером Свердловской области (регион 96). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 8:05 между 1134 и 1135 км трассы М-5 он не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным грузовиком MAN под управлением 27-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на попутный Suzuki Grand Vitara, которым управлял 36-летний водитель.
В аварии пострадали трое детей, находившиеся в "девяносто девятой": семимесячный мальчик и девочки 6 и 9 лет. Также пострадал 35-летний пассажир Suzuki. Госпитализация никому не потребовалась.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...