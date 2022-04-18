Трое детей и взрослый пострадали в крупном ДТП в Самарской области

В воскресенье, 17 апреля, в Исаклинском районе Самарской области в ДТП попал 25-летний водитель ВАЗ-21099 с госномером Свердловской области (регион 96). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 8:05 между 1134 и 1135 км трассы М-5 он не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся со встречным грузовиком MAN под управлением 27-летнего мужчины. От удара легковушку отбросило на попутный Suzuki Grand Vitara, которым управлял 36-летний водитель.

В аварии пострадали трое детей, находившиеся в "девяносто девятой": семимесячный мальчик и девочки 6 и 9 лет. Также пострадал 35-летний пассажир Suzuki. Госпитализация никому не потребовалась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.