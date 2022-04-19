В селе под Тольятти погиб водитель Lada Granta

В понедельник, 18 апреля, в Ставропольском районе Самарской области погиб 56-летний автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:50 мужчина ехал на Lada Granta по ул. Северной с. Русская Борковка. Разворачиваясь в районе дома № 5 он не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем ВИС-2346 под управлением 63-летнего водителя.
В результате аварии мужчина, управлявший Lada Granta, погиб на месте. Второго автомобилиста госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...