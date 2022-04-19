В селе под Тольятти погиб водитель Lada Granta

В понедельник, 18 апреля, в Ставропольском районе Самарской области погиб 56-летний автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:50 мужчина ехал на Lada Granta по ул. Северной с. Русская Борковка. Разворачиваясь в районе дома № 5 он не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем ВИС-2346 под управлением 63-летнего водителя.

В результате аварии мужчина, управлявший Lada Granta, погиб на месте. Второго автомобилиста госпитализировали.