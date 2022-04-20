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ДТП Происшествия

Житель Самарской области устроил ДТП и сбежал из больницы

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске полицейские разыскали автомобилиста, устроившего ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью 11 января 25-летний водитель Kia Spectra врезался в световую опору на ул. Дзержинского. Его и пассажирку госпитализировали.

К тому времени, как полицейские прибыли в больницу, чтобы опросить потерпевших, автомобилист сам ушел из медучреждения.

Мужчину все же задержали. По версии ГИБДД, авария произошла из-за того, что он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

В итоге мужчина уже получил двое суток ареста. Кроме того, на него собрали материал еще и по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

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