Житель Самарской области устроил ДТП и сбежал из больницы

В Новокуйбышевске полицейские разыскали автомобилиста, устроившего ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ночью 11 января 25-летний водитель Kia Spectra врезался в световую опору на ул. Дзержинского. Его и пассажирку госпитализировали.
К тому времени, как полицейские прибыли в больницу, чтобы опросить потерпевших, автомобилист сам ушел из медучреждения.
Мужчину все же задержали. По версии ГИБДД, авария произошла из-за того, что он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
В итоге мужчина уже получил двое суток ареста. Кроме того, на него собрали материал еще и по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...