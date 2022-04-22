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ДТП Происшествия

Под Самарой "четырнадцатая" влетела под КамАЗ, два человека госпитализированы

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 апреля, в 11:45 в Волжском районе 28-летний водитель ВАЗ-2114 на автодороге "Николаевка - Черновский - Белозерки" допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с КамАЗом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель и несовершеннолетний пассажир легковушки госпитализированы.

Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

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