Под Самарой "четырнадцатая" влетела под КамАЗ, два человека госпитализированы

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В четверг, 21 апреля, в 11:45 в Волжском районе 28-летний водитель ВАЗ-2114 на автодороге "Николаевка - Черновский - Белозерки" допустил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с КамАЗом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области