В ДТП с загоревшейся машиной под Самарой пострадали двое детей

В четверг, 21 апреля, в Волжском районе Самарской области в ДТП попал 59-летний водитель ВАЗ-211240. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 14:00, на 6 км самарской обводной дороги около Новокуйбышевска мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 39-летнего мужчины. После удара автомобиль "пятнадцатая" съехала в кювет и загорелась.
В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗ-211540 и двое несовершеннолетних пассажиров. Мужчину госпитализировали.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...