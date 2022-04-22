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ДТП Происшествия

В ДТП с загоревшейся машиной под Самарой пострадали двое детей

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 апреля, в Волжском районе Самарской области в ДТП попал 59-летний водитель ВАЗ-211240. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 14:00, на 6 км самарской обводной дороги около Новокуйбышевска мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 39-летнего мужчины. После удара автомобиль "пятнадцатая" съехала в кювет и загорелась.

В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗ-211540 и двое несовершеннолетних пассажиров. Мужчину госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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