В Самарской области погиб водитель Kia Rio, столкнувшийся с фурой

В субботу, 23 апреля, в Безенчукском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 5:50 33-летний водитель Kia Rio на 111 км трассы Самара — Волгоград не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди фуру Scania под управлением 55-летнего мужчины.
В результате водитель легковушки скончался на месте.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...