Женщина и ребенок пострадали в ДТП под Самарой

В субботу, 23 апреля, в пос. Стройкерамика Волжского района Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:00 25-летний водитель ВАЗ-21093 двигался по ул. Тополей в направлении ул. Народной. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Citroen под управлением 53-летнего мужчины.
В аварии пострадали пассажиры иномарки: 13-летняя девочка и 32-летняя женщина, ее госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...