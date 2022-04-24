Женщина и ребенок пострадали в ДТП под Самарой

В субботу, 23 апреля, в пос. Стройкерамика Волжского района Самарской области произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:00 25-летний водитель ВАЗ-21093 двигался по ул. Тополей в направлении ул. Народной. Он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным Citroen под управлением 53-летнего мужчины.

В аварии пострадали пассажиры иномарки: 13-летняя девочка и 32-летняя женщина, ее госпитализировали.