Водитель Toyota сбил мотоциклиста в Самаре

В воскресенье, 24 апреля, в Самаре мотоциклист пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:00 73-летний водитель Toyota Corolla двигался по Южному шоссе. Напротив дома № 5 на перекрестке он начал перестраиваться направо, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением 41-летнего мужчины.
Мотоциклист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...