Водитель Toyota сбил мотоциклиста в Самаре

В воскресенье, 24 апреля, в Самаре мотоциклист пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:00 73-летний водитель Toyota Corolla двигался по Южному шоссе. Напротив дома № 5 на перекрестке он начал перестраиваться направо, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением 41-летнего мужчины.

Мотоциклист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.