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ДТП Происшествия

Молодой водитель сбил пешехода в Самаре

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 апреля, в 18:20 в Ленинском районе Самары 24-летний водитель ВАЗ-2114, стаж вождения которого меньше двух лет, напротив дома 229 по ул. Пушкина совершил наезд на женщину-пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

21-летняя женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Она госпитализирована.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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