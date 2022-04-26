Молодой водитель сбил пешехода в Самаре

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В понедельник, 25 апреля, в 18:20 в Ленинском районе Самары 24-летний водитель ВАЗ-2114, стаж вождения которого меньше двух лет, напротив дома 229 по ул. Пушкина совершил наезд на женщину-пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области