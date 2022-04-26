Пять человек госпитализированы после ДТП в Новокуйбышевске

Во вторник, 26 апреля, участником крупного ДТП в Новокуйбышевске стал 74-летний водитель автомобиля Peugeot 408, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 10 часов утра, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на пересечении ул. Промышленности и Либерская, нарушив п 13.4 ПДД, он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21124, под управлением 20-летнего водителя, ехавшего со встречного направления и столкнулся с ним.

После удара иномарку Peugeot отбросило на автомобиль Kia Sorento, под управлением 45-летнего водителя, который стоял на светофоре.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы водители автомобилей Peugeot и ВАЗ-21124, а так же три пассажира отечественной легковушки в возрасте 20, 32 и 34 лет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.