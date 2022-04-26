Пять человек госпитализированы после ДТП в Новокуйбышевске

Во вторник, 26 апреля, участником крупного ДТП в Новокуйбышевске стал 74-летний водитель автомобиля Peugeot 408, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 10 часов утра, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на пересечении ул. Промышленности и Либерская, нарушив п 13.4 ПДД, он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21124, под управлением 20-летнего водителя, ехавшего со встречного направления и столкнулся с ним.
После удара иномарку Peugeot отбросило на автомобиль Kia Sorento, под управлением 45-летнего водителя, который стоял на светофоре.
В результате ДТП пострадали и были госпитализированы водители автомобилей Peugeot и ВАЗ-21124, а так же три пассажира отечественной легковушки в возрасте 20, 32 и 34 лет.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...