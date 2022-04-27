В Самаре мотоциклист попал в больницу после столкновения со Skoda Оctavia

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 26 апреля, в Самаре мотоциклист пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области