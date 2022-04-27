Пять грузовиков столкнулись на трассе М-5 в Сергиевском районе

В среду, 27 апреля, около 12:30 на 1129 км автодороги М-5 Урал в Сергиевском районе произошло ДТП с участием пяти грузовых автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, двое водителей обратились за медицинской помощью.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...