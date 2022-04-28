В Сызрани автоинспекторам пришлось гоняться за пьяной автомобилисткой

В Сызрани правоохранители задержали 31-летнюю женщину, которая села за руль пьяной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Подозрительную машину, которая совершала резкие маневры с выключенными фарами, заметили активисты "Ночного патруля" на ул. Ульяновской и сообщили в ГИБДД.

Ближайший наряд ДПС через несколько минут обнаружил автомобиль на ул. Победы. Водитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. Во время непродолжительной погони нарушитель не справился с управлением и в районе дома №29 на ул. Советской врезался в стоявший автомобиль.

Горе-водителем оказалась женщина, пытавшаяся убежать с места ДТП. В итоге ее все же задержали. Оказалось, что автомобилистка была нетрезва, это подтвердила экспертиза.