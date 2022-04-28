В Сызрани автоинспекторам пришлось гоняться за пьяной автомобилисткой

В Сызрани правоохранители задержали 31-летнюю женщину, которая села за руль пьяной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Подозрительную машину, которая совершала резкие маневры с выключенными фарами, заметили активисты "Ночного патруля" на ул. Ульяновской и сообщили в ГИБДД.
Ближайший наряд ДПС через несколько минут обнаружил автомобиль на ул. Победы. Водитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. Во время непродолжительной погони нарушитель не справился с управлением и в районе дома №29 на ул. Советской врезался в стоявший автомобиль.
Горе-водителем оказалась женщина, пытавшаяся убежать с места ДТП. В итоге ее все же задержали. Оказалось, что автомобилистка была нетрезва, это подтвердила экспертиза.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...