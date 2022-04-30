В Октябрьске Toyota Camry сбила подростка

В пятницу, 29 апреля, в Октябрьске произошло ДТП, в котором пострадал подросток, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, в 11:55 42-летний водитель автомобиля Toyota Camry двигался по ул. Ленина и в районе дома №77 сбил 13-летнего мальчика. Подроток выбежал на проезжую часть из-за машины, остановившейся перед пешеходным переходом, и оказался вне "зебры", но в пределах ее видимости.

В результате происшедшего пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

В полиции уточняют, что водитель Toyota за год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 13 раз.