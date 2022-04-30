В Октябрьске Toyota Camry сбила подростка

В пятницу, 29 апреля, в Октябрьске произошло ДТП, в котором пострадал подросток, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, в 11:55 42-летний водитель автомобиля Toyota Camry двигался по ул. Ленина и в районе дома №77 сбил 13-летнего мальчика. Подроток выбежал на проезжую часть из-за машины, остановившейся перед пешеходным переходом, и оказался вне "зебры", но в пределах ее видимости.
В результате происшедшего пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
В полиции уточняют, что водитель Toyota за год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 13 раз.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...