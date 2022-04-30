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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе подросток на мотоцикле столкнулся с автомобилем

ТОЛЬЯТТИ. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 апреля, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием подростка, управлявшего мотоциклом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным полицейских, авария произошла в 21:10 в с. Выселки в районе дома №15 по ул. Октябрьской. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево 37-летняя водитель автомобиля Kia Rio не предоставила преимущества в движении ехавшему навстречу мотоциклу STELS без государственного регистрационного знака, которым управлял 15-летний подросток.

В результате происшествия пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

В отношении водителя мотоцикла составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", ст. 12.6 КоАП РФ "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов", ст. 12.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра", ст. 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств",  ст. 12.5 ч.1 КоАП РФ "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

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