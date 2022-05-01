В Ставропольском районе столкнулись четыре машины, трое водителей пострадали

В субботу, 30 апреля, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:30 38-летний водитель Lada Kalina на дороге Александровка — Сосновый Солонец — Березовый Солонец — Ермаково не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 35-летнего мужчины. После этого Lada врезалась во встречный Renault Logan и Ford Focus. От удара вазовская легковушка съехала в правый кювет, а Mitsubishi и Renault — в левый.

В результате аварии госпитализировали водителей Lada, Mitsubishi Outlander и Renault.