В Ставропольском районе столкнулись четыре машины, трое водителей пострадали

В субботу, 30 апреля, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:30 38-летний водитель Lada Kalina на дороге Александровка — Сосновый Солонец — Березовый Солонец — Ермаково не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander под управлением 35-летнего мужчины. После этого Lada врезалась во встречный Renault Logan и Ford Focus. От удара вазовская легковушка съехала в правый кювет, а Mitsubishi и Renault — в левый.
В результате аварии госпитализировали водителей Lada, Mitsubishi Outlander и Renault.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...