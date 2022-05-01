Водитель "Луидора" врезался в Lada Vesta в Тольятти

В субботу, 30 апреля, в Тольятти в ДТП попал водитель, нарушивший ПДД 35 раз за год. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 20:40 26-летний водитель "Луидор", за год 35 раз наказанный за нарушения ПДД, на пересечении улиц Фрунзе и Революционной поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Lada Vesta под управлением 37-летнего мужчины.
В ДТП пострадал водитель Lada.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...