Водитель "Луидора" врезался в Lada Vesta в Тольятти

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В субботу, 30 апреля, в Тольятти в ДТП попал водитель, нарушивший ПДД 35 раз за год. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.