В Самарской области погиб 24-летний автомобилист из Москвы

В воскресенье, 2 мая, в Шигонском районе Самарской области скончался автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 6:30 24-летний житель Москвы за рулем Lada Kalina на 27,4 км дороги Сызрань - Шигоны - Волжский Утес съехал в кювет. После этого автомобиль опрокинулся.
Водитель скончался на месте.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...