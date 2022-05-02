В Самарской области погиб 24-летний автомобилист из Москвы

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В воскресенье, 2 мая, в Шигонском районе Самарской области скончался автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области