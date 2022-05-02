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ДТП Происшествия

Четверо человек пострадали в ДТП в Самарской области

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 мая, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:00 25-летняя женщина ехала на Volkswagen Beetle в направлении Ульяновска. Поворачивая налево на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с встречной Lada Vesta под управлением 22-летнего парня.

В результате аварии госпитализировали водителя Lada Vesta, двух его пассажирок 50 и 71 года, а также 24-летнего пассажира Volkswagen.

По данным ГИБДД, автомобилистка, управлявшая иномаркой, села за руль с недействительным водительским удостоверением. Женщина не поменяла его после регистрации брака.

Гид потребителя

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