Четверо человек пострадали в ДТП в Самарской области

В воскресенье, 1 мая, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:00 25-летняя женщина ехала на Volkswagen Beetle в направлении Ульяновска. Поворачивая налево на перекрестке, она не уступила дорогу и столкнулась с встречной Lada Vesta под управлением 22-летнего парня.
В результате аварии госпитализировали водителя Lada Vesta, двух его пассажирок 50 и 71 года, а также 24-летнего пассажира Volkswagen.
По данным ГИБДД, автомобилистка, управлявшая иномаркой, села за руль с недействительным водительским удостоверением. Женщина не поменяла его после регистрации брака.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...