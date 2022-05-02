В Самаре столкнулись "Ока" и Renault

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В воскресенье, 1 мая, в Самаре на ул. Хасановской произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области