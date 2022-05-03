В Самаре опрокинулся Suzuki, которому не уступили дорогу

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В Самаре ночью 2 мая на ул. Дыбенко не разъехались две иномарки, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области