В Самаре опрокинулся Suzuki, которому не уступили дорогу

В Самаре ночью 2 мая на ул. Дыбенко не разъехались две иномарки, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
35-летний водитель Kia Cerato в 00:55 ехал по ул. Дыбенко со стороны ул. Карбышева. При повороте налево в дворовой проезд дома 36а по ул. Дыбенко он не уступил дорогу встречному Suzuki Jimny, который двигался прямо. В результате последний опрокинулся.
36-летний водитель Suzuki был госпитализирован, 25-летней пассажирке оказали медицинскую помощь.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...