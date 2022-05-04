В Самарской области четверо человек пострадали в ДТП у с. Кошки

Во вторник, 3 мая, в с. Кошки четверо человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 23:43 39-летний водитель Lada Vesta Лада Веста на окраине села выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093 под управлением 20-летнего парня.
В аварии пострадали водитель "девятки" и трое пассажиров.
По данным ГИБДД, один из автомобилистов был пьян.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...