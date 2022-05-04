В Самарской области четверо человек пострадали в ДТП у с. Кошки

Во вторник, 3 мая, в с. Кошки четверо человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 23:43 39-летний водитель Lada Vesta Лада Веста на окраине села выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093 под управлением 20-летнего парня.

В аварии пострадали водитель "девятки" и трое пассажиров.

По данным ГИБДД, один из автомобилистов был пьян.