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ДТП Происшествия

В Красноярском районе погиб водитель Lada, столкнувшийся с дорожными ограждениями

КРАСНЫЙ ЯР. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 мая, в Красноярском районе погиб водитель Lada Granta, столкнувшийся с дорожными ограждениями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 22:10 на 1034 км трассы М-5 "Урал". 54-летний водитель легковушки (к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года не привлекался, был пристегнут ремнем безопасности), не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде пластиковых дорожных ограждений в месте производства дорожно-строительных работ.

Водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков.

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