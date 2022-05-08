В Красноярском районе погиб водитель Lada, столкнувшийся с дорожными ограждениями

В субботу, 8 мая, в Красноярском районе погиб водитель Lada Granta, столкнувшийся с дорожными ограждениями, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что ДТП произошло в 22:10 на 1034 км трассы М-5 "Урал". 54-летний водитель легковушки (к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года не привлекался, был пристегнут ремнем безопасности), не выбрал безопасную скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде пластиковых дорожных ограждений в месте производства дорожно-строительных работ.
Водитель скончался на месте ДТП до приезда медиков.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...