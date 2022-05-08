В Самаре столкнулись Lada Kalina и Great Wall

В субботу, 7 мая, на ул. Гагарина в Самаре столкнулись автомобили Lada Kalina и Great Wall, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По материалам ГИБДД, в 15:00 21-летний водитель отечественной легковушки двигался со стороны ул. Мяги в направлении ул. Революционная и совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Great Wall.



В результате происшедшего водитель Lada Kalina госпитализирован в лечебное учреждение.