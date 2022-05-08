В Самаре столкнулись Lada Kalina и Great Wall

В субботу, 7 мая, на ул. Гагарина в Самаре столкнулись автомобили Lada Kalina и Great Wall, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По материалам ГИБДД, в 15:00 21-летний водитель отечественной легковушки двигался со стороны ул. Мяги в направлении ул. Революционная и совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем Great Wall.
В результате происшедшего водитель Lada Kalina госпитализирован в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...