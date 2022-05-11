Фура и легковушка столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Во вторник, 10 мая, в Самаре произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:10 35-летний водитель Volvo FH-Truck ехал по Заводскому шоссе. Разворачиваясь, районе дома № 29 с1 он не занял крайнюю левую полосу и столкнулся с попутным ZAZ Sens под управлением 27-летнего мужчины.
В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...