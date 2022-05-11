Фура и легковушка столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

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Во вторник, 10 мая, в Самаре произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области