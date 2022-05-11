В Тольятти водитель Lada Granta съехал с дороги и попал в больницу

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Во вторник, 10 мая, в Тольятти в ДТП пострадал 40-летний автомобилист. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области