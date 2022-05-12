На трассе Самара - Волгоград пострадал водитель КамАЗа, в который въехал BMW

В среду, 11 мая, в Волжском районе в 8:20 24-летний водитель BMW Х5 на 81 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и совершил наезд на стоящий на обочине КамАЗ.
Пострадал 56-летний водитель большегруза, который в момент ДТП находился возле транспортного средства: на него отбросило КамАЗ. Он госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...