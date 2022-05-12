На трассе Самара - Волгоград пострадал водитель КамАЗа, в который въехал BMW

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 мая, в Волжском районе в 8:20 24-летний водитель BMW Х5 на 81 км автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и совершил наезд на стоящий на обочине КамАЗ.

Фото: ГУ МВД по Самарской области