Три человека пострадали в легковушке, врезавшейся в гараж в Новокуйбышевске

В четверг, 12 мая, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием 26-летнего водителя Nissan Almera. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии автоинспекторов, в 20:30 в районе строения № 8б по ул. Промышленной автомобилист съехал с дороги и врезался в металлический гараж.
В аварии пострадал водитель и два его пассажира 33 и 25 лет. Всех их госпитализировали.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...