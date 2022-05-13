Три человека пострадали в легковушке, врезавшейся в гараж в Новокуйбышевске

В четверг, 12 мая, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием 26-летнего водителя Nissan Almera. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, в 20:30 в районе строения № 8б по ул. Промышленной автомобилист съехал с дороги и врезался в металлический гараж.

В аварии пострадал водитель и два его пассажира 33 и 25 лет. Всех их госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.