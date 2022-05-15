Пассажир легковушки пострадал при столкновении Chevrolet и Lada Granta

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В субботу, 14 мая, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пассажир легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области