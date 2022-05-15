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ДТП Происшествия

Пассажир легковушки пострадал при столкновении Chevrolet и Lada Granta

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 мая, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пассажир легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 8:55 31-летний водитель Chevrolet Lanos двигался по ул. Промышленности в направлении ул. Партизанской. Напротив дома № 176, разворачиваясь, он не занял крайнюю левую полосу и столкнулся с Lada Granta под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадал 33-летний пассажир Lada. Его госпитализировали.

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