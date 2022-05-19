В ДТП на пр. Кирова в Самаре пострадали мужчина и ребенок

В среду, 18 мая, в Кировском районе 41-летний водитель автомобиля Lada Largus, за последний год 22 раза привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, в 12:45 в районе дома № 391 "Б" по пр. Кирова не обеспечил постоянный контроль за движением машины, в результате чего врезался в стоявший в среднем ряду из-за поломки автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 33-летнего водителя, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-21140 и его пятилетний пассажир. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.