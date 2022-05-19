В ДТП на пр. Кирова в Самаре пострадали мужчина и ребенок

В среду, 18 мая, в Кировском районе 41-летний водитель автомобиля Lada Largus, за последний год 22 раза привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД, в 12:45 в районе дома № 391 "Б" по пр. Кирова не обеспечил постоянный контроль за движением машины, в результате чего врезался в стоявший в среднем ряду из-за поломки автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 33-летнего водителя, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-21140 и его пятилетний пассажир. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...