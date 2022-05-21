В Самаре столкнулись легковушка и электросамокат, пострадал ребенок

В пятницу, 20 мая, в Самаре в результате ДТП получили травмы женщина и ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации правоохранителей, в 18:10 напротив дома № 46 по ул. Некрасовской водитель автомобиля Renault Logan сбила электросамокат, на котором по тротуару ехали 32-летняя женщина и семилетняя девочка.
В результате происшедшего пешеходы получили телесные повреждения не опасные для жизни, им назначено амбулаторное лечение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...