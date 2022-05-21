В Самаре столкнулись легковушка и электросамокат, пострадал ребенок

В пятницу, 20 мая, в Самаре в результате ДТП получили травмы женщина и ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, в 18:10 напротив дома № 46 по ул. Некрасовской водитель автомобиля Renault Logan сбила электросамокат, на котором по тротуару ехали 32-летняя женщина и семилетняя девочка.

В результате происшедшего пешеходы получили телесные повреждения не опасные для жизни, им назначено амбулаторное лечение.