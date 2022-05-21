В Тольятти не разъехались автокран, грузовик и пассажирский автобус

В пятницу, 20 мая, в Тольятти произошло ДТП с участием трех транспортных средств, есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации ведомства, в 19:20 на трассе М-5 водитель автокрана не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса "Богдан" и столкнулся с ним. От удара автобус врезался в ехавший перед ним большегруз MAN.

В результате ДТП травмы получили пассажирки автобуса 45 и 17 лет. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Полицейские уточняют, что водитель автокрана с 20 мая 2021 г. 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.