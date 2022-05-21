В Тольятти не разъехались автокран, грузовик и пассажирский автобус

В пятницу, 20 мая, в Тольятти произошло ДТП с участием трех транспортных средств, есть пострадавшие, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации ведомства, в 19:20 на трассе М-5 водитель автокрана не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автобуса "Богдан" и столкнулся с ним. От удара автобус врезался в ехавший перед ним большегруз MAN.
В результате ДТП травмы получили пассажирки автобуса 45 и 17 лет. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Полицейские уточняют, что водитель автокрана с 20 мая 2021 г. 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...