В Волжском районе столкнулись фургон и нефтевоз, один человек погиб

В пятницу, 20 мая, около с. Подъем Михайловка произошло лобовое столкновение нефтевоза и бортового Volkswagen Transporter, сообщает ПСС Самарской области.

В результате ДТП Volkswagen отбросило на 30 метров, после чего он перевернулся. В кабине малотоннажного грузовика находились два человека. Пассажира передали врачам скорой медицинской помощи. Водитель погиб и был зажат в кабине аварийного автомобиля. Для деблокирования требовалась помощь спасателей.

В 23:30 на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя гидравлический инструмент, спасатели разрезали кабину аварийного автомобиля и извлекли водителя. 21 мая в 02:55 спасательные работы были окончены.