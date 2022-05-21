В Волжском районе столкнулись фургон и нефтевоз, один человек погиб

В пятницу, 20 мая, около с. Подъем Михайловка произошло лобовое столкновение нефтевоза и бортового Volkswagen Transporter, сообщает ПСС Самарской области.
В результате ДТП Volkswagen отбросило на 30 метров, после чего он перевернулся. В кабине малотоннажного грузовика находились два человека. Пассажира передали врачам скорой медицинской помощи. Водитель погиб и был зажат в кабине аварийного автомобиля. Для деблокирования требовалась помощь спасателей.
В 23:30 на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Используя гидравлический инструмент, спасатели разрезали кабину аварийного автомобиля и извлекли водителя. 21 мая в 02:55 спасательные работы были окончены.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...