Три человека пострадали и один скончался в ДТП с 16-летней автомобилисткой в Самарской области

В воскресенье, 22 мая, в Похвистневском районе Самарской области в ДТП попала 16-летняя девушка, сев за руль Renault Logan. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 19:10 девушка двигалась со стороны с. Сосновка в направлении Похвистнева. Она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta под управлением 32-летнего мужчины.
В результате аварии госпитализировали находившуюся за рулем несовершеннолетнюю, а также ее пассажиров: 16-летнюю девушку и 23-летнего парня. Водитель Lada Granta скончался.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...