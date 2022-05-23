Три человека пострадали и один скончался в ДТП с 16-летней автомобилисткой в Самарской области

В воскресенье, 22 мая, в Похвистневском районе Самарской области в ДТП попала 16-летняя девушка, сев за руль Renault Logan. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 19:10 девушка двигалась со стороны с. Сосновка в направлении Похвистнева. Она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Granta под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии госпитализировали находившуюся за рулем несовершеннолетнюю, а также ее пассажиров: 16-летнюю девушку и 23-летнего парня. Водитель Lada Granta скончался.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отметили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.