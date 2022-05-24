В с. Борское Самарской области ночью под колесами иномарки погиб пешеход

Во вторник, 24 мая, в 01:58 в с. Борское Самарской области 30-летний водитель Mazda CX-5 в районе дома № 64 по ул. Первомайской сбил пешехода, сообщает региональное ГУ МВД.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что пешеход пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода.
Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...