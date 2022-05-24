В с. Борское Самарской области ночью под колесами иномарки погиб пешеход

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Во вторник, 24 мая, в 01:58 в с. Борское Самарской области 30-летний водитель Mazda CX-5 в районе дома № 64 по ул. Первомайской сбил пешехода, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области