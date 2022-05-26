Мотоциклист попал в больницу после ДТП в центре Самары

В среду, 25 мая, в Железнодорожном районе Самары в ДТП попала 23-летняя автомобилистка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 9:10 она ехала на Citroen по ул. Новожелябовской в направлении ул. Аксаковской. Женщина не пропустила мотоцикл Honda под управлением 35-летнего мужчины. От удара мотоцикл отбросило на стоявший Iveko.

В результате мотоциклиста госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отмечают, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.