Водитель фуры столкнулся с двумя легковушками под Тольятти

В четверг, 26 мая, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:15 49-летний водитель грузовика Volvo FH на перекрестке 26 км дороги Тольятти - Ягодное не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 60-летнего мужчины. После удара легковушка съехала в кювет, а фура врезалась в стоявший на встречной полосе Hyundai Solaris.
В результате водителя Lada Priora госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...