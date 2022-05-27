Водитель фуры столкнулся с двумя легковушками под Тольятти

В четверг, 26 мая, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:15 49-летний водитель грузовика Volvo FH на перекрестке 26 км дороги Тольятти - Ягодное не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 60-летнего мужчины. После удара легковушка съехала в кювет, а фура врезалась в стоявший на встречной полосе Hyundai Solaris.

В результате водителя Lada Priora госпитализировали.