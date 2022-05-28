Ночью на 27 мая в Тольятти пострадал водитель иномарки, въехавшей в погрузчик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 00:05 32-летний водитель на Toyota Corolla в районе д. 58А по ул. Дзержинского врезался в погрузчик, осуществлявший дорожные работы у правого края проезжей части.
Водитель легковушки был госпитализирован.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...