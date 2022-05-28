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ДТП Происшествия

В Тольятти пострадал водитель иномарки, въехавшей в погрузчик

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ночью на 27 мая в Тольятти пострадал водитель иномарки, въехавшей в погрузчик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 00:05 32-летний водитель на Toyota Corolla в районе д. 58А по ул. Дзержинского врезался в погрузчик, осуществлявший дорожные работы у правого края проезжей части.

Водитель легковушки был госпитализирован.

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