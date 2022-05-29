Трое подростков и взрослый попали в больницу после ДТП в Сызрани

В субботу, 28 мая, в Сызрани 63-летний водитель Toyota Venza попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в 23:15 на пересечении улиц Советской и Володарского мужчина не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 17-летнего парня. После этого Toyota врезалась в дерево, а Lada Priora — в дорожный знак и здание.
В аварии пострадали 63-летний пассажир Toyota, водитель Lada Priora и его пассажирки 15 и 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...