Трое подростков и взрослый попали в больницу после ДТП в Сызрани

В субботу, 28 мая, в Сызрани 63-летний водитель Toyota Venza попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 23:15 на пересечении улиц Советской и Володарского мужчина не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 17-летнего парня. После этого Toyota врезалась в дерево, а Lada Priora — в дорожный знак и здание.

В аварии пострадали 63-летний пассажир Toyota, водитель Lada Priora и его пассажирки 15 и 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.