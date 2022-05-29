16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четыре человека пострадали в ДТП под Самарой На трассе под Самарой водитель иномарки сбил насмерть кабана Трое подростков и взрослый попали в больницу после ДТП в Сызрани В ДТП на дороге в Ширяево погиб 87-летний водитель легковушки В Тольятти пострадал водитель иномарки, въехавшей в погрузчик

ДТП Происшествия

Трое подростков и взрослый попали в больницу после ДТП в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 152
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 мая, в Сызрани 63-летний водитель Toyota Venza попал в ДТП. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 23:15 на пересечении улиц Советской и Володарского мужчина не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 17-летнего парня. После этого Toyota врезалась в дерево, а Lada Priora — в дорожный знак и здание.

В аварии пострадали 63-летний пассажир Toyota, водитель Lada Priora и его пассажирки 15 и 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщают, что полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5