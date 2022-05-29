В Самаре три автомобиля столкнулись на ул. Ташкентской

В субботу, 28 мая, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:00 62-летний водитель ВАЗ-2111 двигался от СОКБ им. В. Д. Середавина в направлении ул. Ташкентской, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 71-летнего мужчины. От удара "одиннадцатую" отбросило на остановившуюся Kia Sorento.

В аварии пострадали водитель "семерки" и его 34-летняя пассажирка.