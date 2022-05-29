В Самаре три автомобиля столкнулись на ул. Ташкентской

В субботу, 28 мая, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:00 62-летний водитель ВАЗ-2111 двигался от СОКБ им. В. Д. Середавина в направлении ул. Ташкентской, не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 71-летнего мужчины. От удара "одиннадцатую" отбросило на остановившуюся Kia Sorento.
В аварии пострадали водитель "семерки" и его 34-летняя пассажирка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...