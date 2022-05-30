Четыре человека пострадали в ДТП под Самарой

В воскресенье, 29 мая, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Chevrolet Cruze. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По предварительным данным полицейских, в 2:50 на 399 км трассы Казань - Самара он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 21-летнего парня.

В результате аварии госпитализировали водителя отечественной легковушки и двух его пассажирок 20 и 22 лет. Также пострадал 22-летний пассажир "девятки".

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что водитель иномарки отказался проходить обследование на состояние опьянения.