Четыре человека пострадали в ДТП под Самарой

В воскресенье, 29 мая, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Chevrolet Cruze. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным полицейских, в 2:50 на 399 км трассы Казань - Самара он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109 под управлением 21-летнего парня.
В результате аварии госпитализировали водителя отечественной легковушки и двух его пассажирок 20 и 22 лет. Также пострадал 22-летний пассажир "девятки".
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточнили, что водитель иномарки отказался проходить обследование на состояние опьянения.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...