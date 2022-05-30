Мотоциклист врезался в столб в Самаре

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В воскресенье, 29 мая, в Куйбышевском районе Самары в ДТП попал 34-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Honda. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области