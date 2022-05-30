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ДТП Происшествия

Мотоциклист врезался в столб в Самаре

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 29 мая, в Куйбышевском районе Самары в ДТП попал 34-летний водитель незарегистрированного мотоцикла Honda. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 7:30 мужчина ехал по ул. Белорусской в направлении ул. Лесной. Он не справился с управлением, съехал с дороги и около дома № 132 врезался в световую опору.

В результате мотоциклиста госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося

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