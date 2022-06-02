В Самаре подросток попал под машину и в больницу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 июня, в Красноглинском районе Самары в ДТП попал 21-летний водитель Kia Ceed. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области