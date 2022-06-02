Водитель-подросток опрокинул машину в кювет в Самарской области

В среду, 1 июня, в Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 4:30 в с. Ягодное 16-летний подросток ехал на Lada Kalina по ул. Грачева. Около дома №226 он не справился с управлением и съехал в кювет, и здесь машина опрокинулась.
В результате пострадали водитель и его несовершеннолетний пассажир. Они госпитализированы.
По данным ГУ МВД, автомобиль принадлежал родителям пассажира.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...