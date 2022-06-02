Водитель-подросток опрокинул машину в кювет в Самарской области

В среду, 1 июня, в Самарской области произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 4:30 в с. Ягодное 16-летний подросток ехал на Lada Kalina по ул. Грачева. Около дома №226 он не справился с управлением и съехал в кювет, и здесь машина опрокинулась.

В результате пострадали водитель и его несовершеннолетний пассажир. Они госпитализированы.

По данным ГУ МВД, автомобиль принадлежал родителям пассажира.