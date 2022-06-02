Четырехлетняя девочка пострадала в аварии с тремя машинами в Самарской области

В среду, 1 июня, в Нефтегорском районе Самарской области в ДТП пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:55 63-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Максимовка в направлении Оренбурга. Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 61-летнего мужчины. После этого Daewoo врезалась в столб, а Lada Granta - в стоявшую Chevrolet Niva. От удара внедорожник отбросило на находившуюся рядом четырехлетнюю девочку.
Сотрудники "скорой" оказали ребенку помощь на месте, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Также пострадал водитель Daewoo.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...