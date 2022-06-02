Четырехлетняя девочка пострадала в аварии с тремя машинами в Самарской области

В среду, 1 июня, в Нефтегорском районе Самарской области в ДТП пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:55 63-летний водитель Lada Granta двигался со стороны с. Максимовка в направлении Оренбурга. Поворачивая налево, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 61-летнего мужчины. После этого Daewoo врезалась в столб, а Lada Granta - в стоявшую Chevrolet Niva. От удара внедорожник отбросило на находившуюся рядом четырехлетнюю девочку.

Сотрудники "скорой" оказали ребенку помощь на месте, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Также пострадал водитель Daewoo.