Три человека пострадали при столкновении "четырнадцатой" и "семерки" в Самарской области

В четверг, 2 июня, в Хворостянском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 5:55 63-летняя женщина ехала на ВАЗ-2114 на 31 км дороги Осинки - Приволжье. Поворачивая налево, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным ВАЗ-21074 под управлением 66-летнего мужчины.
В аварии пострадали водители и пассажир "семерки".
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...