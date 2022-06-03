Три человека пострадали при столкновении "четырнадцатой" и "семерки" в Самарской области

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В четверг, 2 июня, в Хворостянском районе Самарской области три человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области